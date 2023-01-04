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Elif Çakır: “Bir bildiği vardır”

Karar Gazetesi Yazarı Elif Çakır, "“Bir bildiği vardır”" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Elif Çakır'ın yazısı:

Ülkü Ocakları’nın eski genel başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık Cuma günü Ankara’nın göbeğinde ve güpegündüz bir vakitte başından vurularak öldürüldü, geride iki küçük kız çocuğunu ve gencecik bir eş bıraktı.

Ayıp olmasın kabilinden bile bir açıklama, bir kınama, ağız ucuyla dahi olsa bir baş sağlığı açıklaması gelmedi MHP yönetiminden. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ağzından tek kelime çıkmadı.
Tuhaf değil mi Sayın Bahçeli’nin sessizliği?!

Mersin Ülkü Ocakları İl Başkanı’na göre Bahçeli’nin sessizliğinde bir “tuhaflık” yok, MHP lideri sessiz kalıyorsa “bir bildiği olduğu” için sessiz kalıyordur.

Sinan Ateş suikastına ilişkin olarak MHP ve Ülkü Ocakları’na yönelik “iftiralar” atıldığını, “karalama kampanyaları” ve “algı operasyonları” yürütüldüğünü söylüyor ve ‘olayın iç yüzünün” bilinmediğini söyleyen Ülkü Ocakları İl Başkanı Yavuz Akgül’ün şu sözlerinin altını özellikle çizdim, diyor ki: “Ülkücü milliyetçi hareketin lideri Devlet Bahçeli konu hakkında yorum yapmıyorsa bir bildiği vardır ve tarih onu daima haklı çıkarmıştır.”

“Bir bildiği” ne olabilir? Ya da nasıl bir “bilgi” türü insanı ürküten bir...

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Elif Çakır
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