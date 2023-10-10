Ekrem İmamoğlu başkanlığa bir adım daha yaklaştı önünde iki seçenek var! Fuat Uğur yazdı

CHP'de sular durulmuyor. CHP İstanbul İl Kongresi sonrası Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’na aday mı olacak? TV100 yazarı Fuat Uğur bomba iddiayı köşesine taşıdı.

Fuat Uğur'dan son yapılan CHP İstanbul İl Kongresi ile ilgili flaş bir değerlendirme geldi. Fuat Uğur, İBB Başkanı İmamoğlu'nun 4 Kasım'da başlayacak Kurultay öncesi Özgür Özel'e verilecek oy sayısının 650'yi geçtiğini gördüğü anda 'emanetçisine' "Kenara çekil" diyecek ve CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak iddiasında bulundu. İşte Uğur'un yazısının bazı bölümleri:

EKREM İMAMOĞLU’NUN İLK SEÇENEĞİ VE OLASILIK HESABI

CHP’nin doğal delegelerle birlikte toplam 1300 civarı delegesi var. İmamoğlu, 4 Kasım’da başlayacak CHP Kurultayı’ndan önce Özgür Özel’e verilecek oyların sayısının 600 ya da 650’yi geçtiğini tespit ettiği anda emanetçisine “Kenara çekil” diyecek ve CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak. Malum kendisi de şu anda Özgür Çelik'in listesinden seçilerek kurultay delegesi de oldu. Arkasına alacağı rüzgârla ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun gönderilmesi ihtimalini hasretle bekleyen delegelerin de desteğiyle CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturabilir.

CHP GENEL BAŞKANI OLURSA NEYLE SUÇLANACAK?

İmamoğlu işte bu nedenle 4-5 Kasım tarihindeki kurultayda CHP genel başkanı olmaya odaklanmış durumda. Üstelik CHP’nin başına geçtiğinde, İBB’yi kaybettirmekle suçlanmamak için elinde kozları da var. Ekrem İmamoğlu’nun başkanı olduğu bir CHP ile İYİ Parti ve Yeşil Sol Parti'nin (DHP) nasıl sıkı bir ittifak içinde olacağını görmemek için kör olmak gerekir. İmamoğlu, kendisini “İBB’yi AK Partililere teslim ettin” diyecek CHP tabanını “Yalnızca 3-4 ay sabredin, İBB bizim olacak” diyerek seçimleri ancak bu ittifakın kazanacağına ikna edecektir. Zaten HDP ile İYİ Parti’nin 81 ilde ayrı aday çıkaracağız yaygarasının temelinde de CHP’nin başında artık Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istememeleri yatıyor. Bakmayın siz Meral Akşener’in İmamoğlu ile Mansur Yavaş’la kayıkçı kavgasına. Hepsi hikâye.