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Doğu Perinçek: Türkiye nereden bölündü

Aydınlık Gazetesi Yazarı Doğu Perinçek, "Türkiye nereden bölündü" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Doğu Perinçek'in yazısı:

Türkİyemİz, 1980 sonrasında “Dünya Ekonomisiyle Bütünleşme” sürecine itilmesinden bu yana, bölünme tehdidine karşı mücadele ediyor. ABD, Büyük Orta Doğu Projesiyle toprak bütünlüğümüzü sorguluyordu. Küreselleşme denen program, millî birliğimizi hedef aldı.

Devletimizi dağıtma, vatanımızı ve milletimizi bölme girişimi, yalnız dış baskıyla başarıya ulaşamazdı. İç cephede ideolojik bölünme fayları tetiklendi. Hedefte millî devletimiz vardı. 1980’leri hatırlayalım, Sivil Toplumculuk cereyanı Solun içinden kışkırtıldı. FETÖ ve birtakım İslamcı geçinen çevreler de devlet düşmanlığı cephesinde Sivil Toplumcuların safına katıldılar.

Türkiye’nin ideolojik bölünmesi, millî devlet ekseninde oldu. Sivil Toplumcu Sahte Solcular ve FETÖ, millî devlete karşı el ele verdiler. Küresel efendiler onları biraraya getirdi.

Sivil Toplumculara göre, devlet şeytanın ülkesiydi, sivil toplumdan melekler kanatlanırdı. Devlet düşman ilan edildi. Sivil Toplumcu Sahte Solcular, PKK/HDP, mezhepsel bölücüler ve FETÖ Merkezli Sahte İslamcılar, Millî Devleti kuran devrime düşmanlıkta birleştiler.

Düşman olan devlet, Türkiye Cumhuriyeti devleti idi. ABD ve AB devletleri düşman değil, efendiydi. Hiç unutulur mu, hâlâ öyle, TC aşağı TC yukarı, TC düşmanın adı oldu. Düşman, T ve C büyük harfleriyle tanımlandı.

TC Düşmanlığı, 1980 sonrasındaki emperyalist girişimden besleniyordu. ABD emperyalizmi, özellikle 1990’dan sonra mazlum ve gelişen ülkelerin millî devletlerini tasfiye hedefine yöneldi. İddia büyüktü, Washington ağaları dünyanın tek efendisi olacaktı.

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Doğu Perinçek
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