Doğan Çağlar: Bir elimize kameri, bir elimize güneşi verseler senden vazgeçmeyiz Erdoğan

İşte Doğan Çağlar'ın yazısı:

Pandeminin yıkıcı etkileri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hissedildi.

Sayın Cumhurbaşkanımız, var gücüyle bu sıkıntılı süreçte vatandaşı bir nebze olsun rahatlatmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.

Elbette kolay değil; vatandaşa verirken ülkenin gelir gider dengesini de sağlamak zorunda.

Allah yardımcısı olsun.

Son yapılan asgari ücret zammını destekliyorum. Ev kiraları bu kadar yüksekken, gıda fiyatlarında olağanüstü pahalılık varken, elbette asgari ücret zammı iyi oldu. Fakat işverene de mutlaka destek olmak gerekir.

Özellikle ürün satmayan, hizmet veren sektörlerde ciddi sıkıntılar var.

En başta eğitim sektörü ciddi sıkıntıya girdi.

Sene başında öğrenciler alınmış, günün mevcut şartlarına göre fiyatlar belirlenmişti.

Eğitim öğretim dönemi başından itibaren asgari ücret, 2 bin 500 TL’den 8 bin 500 TL’ye yükseldi!

Her artışta öğretmen maaşları ve sigorta primleri arttı ve özel okullar zarar etmeye başladı.

Velilerden ek ücret talep etme dışında başka bir çözüm yolu kalmadı.

Bankalar kredi vermiyor.

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