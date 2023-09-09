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Deniz Zeyrek'ten muhalefete gönderme! 'Mal paylaşımı' derdine düşmüş öfkeli çiftler gibi...

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek bu haftaki yazısında yaklaşan yerel seçim sürecinde muhalefeti izledikleri yoldan dolayı eleştirdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası muhalefeti 'boşanma davası açıp “mal paylaşımı” derdine düşmüş öfkeli çiftler gibi hareket ediyordu' betimleyen Zeyrek yerel seçim sürecinde ağır bedellerin ödeneceği ihtimaline dikkat çekti.

Deniz Zeyrek'ten muhalefete gönderme! 'Mal paylaşımı' derdine düşmüş öfkeli çiftler gibi...

Yerel seçimlerin yaklaşmasıyla beraber özellik millet ittifakı tarafında sular durulmuyor. Geçtiğimiz günler Fatih Altaylı'ya konşan Meral Akşener'in Ankara ve İstanbul dahil 81 ilde kendi adaylarıyla yarışacaklarını açıklaması, siyaset gündemine damga vurmuştu.

Deniz Zeyrek bugünkü yazısında tam da bu süreci ele alırkn cumhurbaşkanlığı seçimi döneminde yapılan hataların yanlışların bir daha tekrarlanması durumunda ödenecek ağır bedellerin olduğuna dikkat çekti. 

İşte Zyerek'in yazısının bir bölümü: 

'Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra üçüncü kez bir araya geldiğinde, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener ve Ali Babacan gibi muhalefet liderleri boşanma davası açıp “mal paylaşımı” derdine düşmüş öfkeli çiftler gibi hareket ediyordu.

– Önce Erdoğan’ın açıklaması geldi.

Cumhur İttifakı partileri 31 Mart 2024 günü yapılacak yerel seçimlerde 81 ilde iş birliği yapma kararı almıştı. Erdoğan ve Bahçeli’nin hedefi, muhalefetin elinde alan 11 Büyükşehirden en az altısını (İstanbul, Ankara, Hatay, Mersin, Adana, Antalya) geri almaktı. Aynı şekilde büyükşehir olmayan birçok ilde de belediyeyi Cumhur ittifakından bir partinin alması amaçlanıyordu.'

Deniz Zeyrek yazısının devamı için >>>

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