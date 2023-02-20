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Deniz Zeyrek: Bize kısmetmiş!

Sözcü Gazetesi Yazarı Deniz Zeyrek, "Bize kısmetmiş!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Deniz Zeyrek'in yazısı:

“Gel gelelim

Ölüm bize kısmetmiş” demiş ya Ahmed Arif…

Hatay’ı, Kahramanmaraş’ı, Adıyaman’ı ve onca yerleşim yerini yerle bir eden bu büyük felaket bize kısmetmiş.

“Uçmuş, bir kuş tüyü hafifliğinde

Çelik kadavrası koruganların.

Ölünmüş canım, ölünmüş” demiş ya Ahmed Arif…

O koca koca janjanlı binaların demir ve betondan olduğunu sandığımız kirişleri ve kolonları bir kuş tüyü hafifliğinde sarsılmış, kopmuş gelmiş yerinden, yerle yeksan olmuş.

Ölünmüş canım, ölünmüş…

ŞU KISA ÖMRÜMÜZDE

– Çok kıymetli bilim insanlarını ve uyarılarını “felaket tellalı” diyerek ötekileştiren, ciddiye almayan, “İnşaat bizim işimiz” diyen “kupon arazi” peşinde koşan beceriksiz yöneticiler

– Bile bile fay hatlarına kurulan kentler

– Kuş tüyü hafifliğinde sallanan, deniz kumundan betonla eksik demirlerin üzerine kurulmuş binalar

– O binaları denetlemeyen, milleti inşaatçıların, müteahhitlerin insafına bırakan iktidar

– Felaket anında kendi canlarını kurtarmakta zorlanan, harekete geçmek için amirlerinden, müdürlerinden, başkanlarından, bakanlarından işaret bekleyen idareciler, Cumhurbaşkanı'ndan talimat bekleyen bakanlar

– Defalarca tatbikat yaptığı halde afet anında binaları çöken, personeli organize olamayan, alet edevat bulamayan “afetle mücadele kurumu”

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Deniz Zeyrek
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