Deniz Zeyrek: An Gelir!

İşte Deniz Zeyrek'in yazısı:

An gelir, köpekler ulumaya başlar. Bütün hayvanlar tedirgin olur, sağa sola koşuşur.

An gelir, yerin altından gizemli tuhaf bir ses gelir, zifiri karanlıktaki derin sessizliğe karışır.

An gelir, yer yarılır, toprak bir halı gibi çekilir altınızdan, yatağınız kalıbından çıkmış bir zemberek yayı gibi ileri geri doğru sarsılır. Avizeler sallanır, dolaplar bir bir devrilir, camlar kırılır, duvarlar ve peşi sıra da sütunlar çatırdamaya başlar.

An gelir büyük bir gürültü kopar, kendinizi, ailenizi bir beton yığınının altında bulursunuz.

O an büyük bir deprem anıdır ve ne yazık ki Kahraman Maraş, Hatay, Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Malatya, Osmaniye ve Şanlı Urfa için 6 Şubat 2023 günü saat 04:17'de geldi çattı.

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