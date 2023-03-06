Deniz Zeyrek: Akşener, yarattığı sonucu görmüyor mu?

İşte Deniz Zeyrek'in yazısı:

İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yerine, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na Cumhurbaşkanlığı adaylığı yaparken ne demişti?

“Sokaklarda, dükkanlarda, meydanlarda onların adını duyuyoruz.”

Madem sokaklar, dükkanlar, meydanlar, önemli bir referans, ben de yazıma sokaklarda, mesaj gruplarında, dükkanlarda, meydanlarda duyduklarımı aktararak başlayacağım.

■ En sık duyduğum ama en masum bulduğum soru şu: “Deniz Abi, ne yapıyor bu Akşener?”

■ Ben yayında “Akşener muhalefet tabanında hayal kırıklığı yarattı” diyorum.

Kendisini muhalefet tabanında konumlandıran bir vatandaş şöyle bir mesaj gönderiyor:

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