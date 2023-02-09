Deniz Sipahi: Kimse bir daha imar affı istemesin

İşte Deniz Sipahi'nin yazısı:

Kaç yazı yazdım hatırlamıyorum.



Ve her seferinde dedim ki...

“Devletin vatandaşıyla barışmasına, el sıkışmasına itirazım yok. Ama imar aflarına karşıyım...”

Ben böyle yazınca birkaç yerden çıktığı belli olan binlerce mesajlar geldi.

İçinde hakaretler de vardı, ağır yorumlar da...

Ben yine doğru bildiğimi yazmaya devam ettim.

Devletin vatandaşıyla barışmasına kimin itirazı olabilir.

Benim de yok...

Ama yıllar içine yapılan imar aflarının Türkiye’nin şehirlerini ne hale getirdiğini görüyoruz.

Ve her depremden sonra aynı şeyleri söylemekten bıktık.

Türkiye birçok konuda olağanüstü performans gösterdi.

Sanayide, teknolojide, sağlıkta ve birçok alanda...

Ama maalesef şehirleşmede sınıfta kaldık.

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