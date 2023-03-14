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Deniz Sipahi: Keşke kamuoyu kadroları şimdiden bilebilse

Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Sipahi, "Keşke kamuoyu kadroları şimdiden bilebilse" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Deniz Sipahi'nin yazısı:

CUMHURBAŞKANI Erdoğan seçim kararını aldı, Yüksek Seçim Kurulu da takvimi açıkladı. Milletvekili Seçimi Kanunu’na göre milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlileri 7 gün içinde görevlerinden istifa etmek zorunda. Siyasi partilerin veya 100 bin imzayla seçmenlerin göstereceği cumhurbaşkanı adaylığı başvuruları ise seçim kararının ilanından 10 gün sonra başlayacak ve 26 Mart’ta aday başvuruları sona erecek.

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Deniz Sipahi
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