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Deniz Sipahi: Bu dünyada bazıları is bazıları da iz bırakır

Hürriyet Gazetesi yazarı Deniz Sipahi, "Bu dünyada bazıları is bazıları da iz bırakır" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Deniz Sipahi'nin yazısı:

ŞÖYLE yazmıştım; doktor Zafer Beken için...

***
“Gazeteci olarak kendimi hep şanslı hissetmişimdir. 30 yılı çoktan geçmiş meslek yaşantımda hayatımı zenginleştiren çok değerli insanlarla tanıştım. Bazılarıyla sadece haber ilişkim oldu; bazıları da arkadaşım, dostum, akıl hocalarım oldu.
Bir insanın akıl hocalarının olması ve bunun da çok sayıda olması bana göre en büyük zenginliklerden biridir.
İnsan başı sıkıştığında, yol ayrımına geldiğinde, hayatını dizayn ettiğinde bir telefon kadar uzak dostlarının olması hayata başka bir anlam katıyor. İşte o insanlardan biri de Zafer Beken’dir.”
Beken; Medical Point’in Yönetim Kurulu Başkanı. Ve aynı zamanda fonksiyonel tıp uzmanı.
Bugün değil; çok uzun yıllardır sağlığımı, değerlerimi, hayat tarzımı, yediklerimi ve yiyemeyeceklerimi takip eden kişidir.
İyi bir hekim olduğunu çok iyi biliyorum ama iyi bir dost olduğunu da söylemeliyim.
Onunla tanıştığımızda koronalı günler yoktu.

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Deniz Sipahi
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