Çıkarsa tezkere Filistin’e kızgınlığından Çin’e savaş açan Bahçeli gitsin askere! Barış Terkoğlu yazdı

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’yi eleştirdi. 'Çıkarsa tezkere Bahçeli gitsin askere' başlığı ile köşesine taşıdığı yazısında Bahçeli’nin “Gazze” açıklamalarına ilişkin dört ay öncesini hatırlattı.

Dört ay önce MHP grup toplantısında, Devlet Bahçeli tarafından söylenen sözleri paylaşan Barış Terkoğlu Devlet Bahçeli'nin bugünkü tutumu eleştirdi. 'Hedefi başlangıçta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’tı. Ama Filistin davasının geçmişini de hedef aldı. Hatta Filistin’in Türkiye’ye karşı terörizme yataklık ettiğini söyledi. Sebebi, Filistin devlet başkanının Çin ziyaretinde Uygurlara karşı Çin’e verdiği destekti.' ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

“Bizim Filistin davasını desteklediğimiz kadar değilse bile, en azından yarısı kadar Türkiye’nin ve Türk milletinin tarihi haklarını, terörle mücadelesini, geniş coğrafyalara yayılmış esir Türklerin durumunu bugüne kadar ağzınıza dahi almadınız, alamadınız. Geçmişte Filistin kamplarında eğitilip ülkemize sızan ve sızdırılan teröristlere kol kanat germekten de hiç utanmadınız. Filistin devlet başkanı numune de olsa PKK’ye, FETÖ’ye sesini hiç çıkardı mı? Hiç tepki gösterdi mi? Yapmadı. Çünkü konu Türkiye ve Türk milletiydi.”

İşte Barış Terkoğlu'nun yazısının bazı bölümleri:

BU KADARLA KALMADI...

Çok değil, dört ay önce MHP grup toplantısında, Devlet Bahçeli tarafından söylendi bu sözler. Hedefi başlangıçta Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas’tı. Ama Filistin davasının geçmişini de hedef aldı. Hatta Filistin’in Türkiye’ye karşı terörizme yataklık ettiğini söyledi. Sebebi, Filistin devlet başkanının Çin ziyaretinde Uygurlara karşı Çin’e verdiği destekti.

Bahçeli, Uygur Bölgesi’nin Çin’den ayrılmasını savunan Dünya Uygur Kongresi Başkanı Rabia Kader’i Türkiye’ye davet etti. Kader’in Türkiye’ye girişi yasaktı ama Bahçeli “MHP misafir etmeye hazır” dedi.

GÜVENLİĞE BOMBA

Elbette Türk dışişlerinden ses çıkmadı. Çünkü Kader’in ülkeye gelmesi, Türkiye’nin avucuna pimi çekilmiş bomba bırakmaktan farksızdı. Rabia Kader meselesi, Türklük davasının çok daha derininde bir hikâye barındırıyordu.

BİR O YANA BİR BU YANA

Neden mi hatırlattım... Yaz başında Filistin’e kızgınlığından Çin’e savaş açan Bahçeli’ydi. 4 ay içinde Gazze’ye asker yollama noktasına geldi. Bu tuhaf salınım, Cumhuriyetin 100. yılına sayılı günler kala Cumhuriyeti kuran aklın anlaşılamadığını da gösteriyor.

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