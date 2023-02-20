Cihat Yaycı: Bu deprem artık gerçekten ders olsun

İşte Cihat Yaycı'nın yazısı:

Depremlerin toplumlarda psikolojik ve sosyolojik anlamda büyük travmalara neden olduğu bir gerçektir ve biz de bu gerçekle yine karşı karşıyayız.

Depreme yönelik teknik tespitlerin yanı sıra bu mesele de son derece önemli ve hayatidir. Depremin toplumsal etkilerinin gözetilmesi ve onarılması için kısa ve orta vadede birtakım çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan ve Deniz Harp Okulu’nun (Mühendishane-i Bahr-i Hümâyûn) kuruluş yılı olan 1773’ü de kendi kuruluş yılı olarak kabul eden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) hazırladığı “Deprem Ön İnceleme Raporu” ile tüm bu hususları, özetle kısa, orta ve uzun vadeli önerileri ortaya koymuş ve 17 Şubat 2023’de yayımlamış.

Ben şahsen bu raporu çok önemsedim ve bu raporun ana hatlarını sizinle paylaşmak istedim.

Raporda, dünyada ve Türkiye’de yaşanan çeşitli afet sonrası yardım, iyileşme ve yeniden yapılanma deneyimlerini inceleyen çalışmalardan hareket edilerek Kahramanmaraş depremlerinin toplumsal etkilerinin onarılması hakkında kısa vadede yapılması gerekenlere dair birtakım öneriler ortaya konulmuş.

Orta ve uzun vadedeki deprem sonrası uygulamalarda ise toplumsal değişimin gözetilmesi ve sosyo-ekolojik sorunları gidermek için hedefler koyulması ve bu doğrultuda kurumsal mekanizmaların oluşturulmasına yönelik katılımcı çalışmalara önem verilmesinin altı çizilmiştir.

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