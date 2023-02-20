GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Yazarlar /

Cihat Yaycı: Bu deprem artık gerçekten ders olsun

Tv100 Gazetesi Yazarı Cihat Yaycı, "Bu deprem artık gerçekten ders olsun" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Cihat Yaycı'nın yazısı:

Depremlerin toplumlarda psikolojik ve sosyolojik anlamda büyük travmalara neden olduğu bir gerçektir ve biz de bu gerçekle yine karşı karşıyayız.

Depreme yönelik teknik tespitlerin yanı sıra bu mesele de son derece önemli ve hayatidir. Depremin toplumsal etkilerinin gözetilmesi ve onarılması için kısa ve orta vadede birtakım çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Türkiye’nin önde gelen üniversitelerinden biri olan ve Deniz Harp Okulu’nun (Mühendishane-i Bahr-i Hümâyûn) kuruluş yılı olan 1773’ü de kendi kuruluş yılı olarak kabul eden İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) hazırladığı “Deprem Ön İnceleme Raporu” ile tüm bu hususları, özetle kısa, orta ve uzun vadeli önerileri ortaya koymuş ve 17 Şubat 2023’de yayımlamış.

Ben şahsen bu raporu çok önemsedim ve bu raporun ana hatlarını sizinle paylaşmak istedim.

Raporda, dünyada ve Türkiye’de yaşanan çeşitli afet sonrası yardım, iyileşme ve yeniden yapılanma deneyimlerini inceleyen çalışmalardan hareket edilerek Kahramanmaraş depremlerinin toplumsal etkilerinin onarılması hakkında kısa vadede yapılması gerekenlere dair birtakım öneriler ortaya konulmuş.

Orta ve uzun vadedeki deprem sonrası uygulamalarda ise toplumsal değişimin gözetilmesi ve sosyo-ekolojik sorunları gidermek için hedefler koyulması ve bu doğrultuda kurumsal mekanizmaların oluşturulmasına yönelik katılımcı çalışmalara önem verilmesinin altı çizilmiştir.

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Cihat Yaycı
ÇOK OKUNAN HABERLER
Tarih belli oldu! Bu üç grupta olan emekliye 1300 TL zam geliyor Tarih belli oldu! Bu üç grupta olan emekliye 1300 TL zam geliyor
Herkes nefesini tutmuş bekliyordu! Nihayet belli oldu, 5.000 lira emekli bayram ikramiyesi kesinleşti Herkes nefesini tutmuş bekliyordu! Nihayet belli oldu, 5.000 lira emekli bayram ikramiyesi kesinleşti
Devlet vatandaşlara 10.000 TL destek veriyor! Destek kapsamında kimler var? Devlet vatandaşlara 10.000 TL destek veriyor! Destek kapsamında kimler var?
SGK ve Bağkur'lu olanlar alabiliyor! Onay bu sabah çıktı 7000 TL ek ödeme karşılıksız veriliyor SGK ve Bağkur'lu olanlar alabiliyor! Onay bu sabah çıktı 7000 TL ek ödeme karşılıksız veriliyor
e-Devlet'ten başvurular başladı! 5000 TL yardım ihtiyaç sahiplerinin hesabına geçiyor e-Devlet'ten başvurular başladı! 5000 TL yardım ihtiyaç sahiplerinin hesabına geçiyor
900-2500 TL arası ödemeler Mayıs’ kadar devam ediyor! Hala başvurmadıysanız geç değil 900-2500 TL arası ödemeler Mayıs’ kadar devam ediyor! Hala başvurmadıysanız geç değil
SON HABERLER
Asgari ücretliler için az önce açıklandı! Maaşlar değişti 1000 TL ek ödeme ile asgari ücret 9500 TL oldu Asgari ücretliler için az önce açıklandı! Maaşlar değişti 1000 TL ek ödeme ile asgari ücret 9500 TL oldu
Zafer Şahin: Mühim olan 9 milyon SMS Zafer Şahin: Mühim olan 9 milyon SMS
Melih Altınok: Ahmaklık bir zeka problemi değil ahlak sorunudur Melih Altınok: Ahmaklık bir zeka problemi değil ahlak sorunudur
Deniz Zeyrek: Bize kısmetmiş! Deniz Zeyrek: Bize kısmetmiş!
Mustafa Karaalioğlu: Deprem bilim kurulu oluşturmanın vakti geldi Mustafa Karaalioğlu: Deprem bilim kurulu oluşturmanın vakti geldi
Ahmet Hakan: İmamlar ne yapmalı Ahmet Hakan: İmamlar ne yapmalı
Ali Karahasanoğlu: Meğer Alpay Antmen sadece Erdoğan’a değil, akit’e de düşman imiş! Ali Karahasanoğlu: Meğer Alpay Antmen sadece Erdoğan’a değil, akit’e de düşman imiş!
Mehmet Ocaktan: Cehaletin teşvik edildiği dönemlerdeyiz Mehmet Ocaktan: Cehaletin teşvik edildiği dönemlerdeyiz