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CHP'li Oğuz Kaan Salıcı suskunluğunu bozdu: Siyasi bir karar verildi, ben uyguladım! İsmail Saymaz yazdı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz bu hafta 'Salıcı: Siyasi bir karar verildi, ben uyguladım' başlıklı yazısında eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, ittifak görüşmelerini kendisinin yönettiği süreçle ilgili ilk kez konuştu. Küçük ortaklara verilen 39 milletvekili kararını Kılıçdaroğlu’nun verdiğini söyleyen Salıcı’nın “Yönetebileceğimize dair güven veremedik.” itirafı dikkat çekti.

CHP'li Oğuz Kaan Salıcı suskunluğunu bozdu: Siyasi bir karar verildi, ben uyguladım! İsmail Saymaz yazdı

 Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Oğuz Kaan Salıcı, ortaklara CHP listelerinden 39 milletvekili verilmesinin son anda gerçekleştiğini açıkladı. Seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Salıcı, "Bir siyasi karar verildi. O siyasi kararı veren ben değilim. Ben bu siyasi kararı uyguladım" dedi.

Genel seçim yenilgisinin ardından değişim adı altında sert tartışmaların yaşandığı CHP’de sular durulmak bilmiyor.  Özgür Özel'in genel başkan adaylığını açıklamasının ardından gözler CHP’de yapılacak kurultaya çevrilirken seçim öncesi 6’lı masadaki ittifak görüşmelerini sürdüren CHP’li Oğuz Kaan Salıcı aylar sonra suskunluğunu bozdu. Sözcü yazarı İsmail Saymaz, bu sözler üzerine Salıcı'yı aradığını ve gündeme ilişkin sorular yönelttiğini yazdı.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU

O günden beri konuşmayan Oğuz Kaan Salıcı, seçimden aylar sonra çok net açıklamalar yaptı. Hem milletvekili dağılımında hem de alınan yenilgide açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nu suçladı.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Sözcü Yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Oğuz Kaan Salıcı, ortaklara CHP listelerinden 39 milletvekili verilmesinin son anda gerçekleştiğini açıkladı.

KILIÇDAROĞLU'NU HEDEF GÖSTERDİ

Oğuz Kaan Salıcı, süreçle ilgili "Bir siyasi karar verildi. O siyasi kararı veren ben değilim. Ben bu siyasi kararı uyguladım" ifadesini kullandı. Kararı kimin verdiğiyle ilgili soruyu da "E tabi... Genel başkanın kararı" diyerek yanıtladı.

'GÜVEN VERMEDİK' İTİRAFI

8'li koalisyonda yaşanan başarısızlığı da yorumlayan Oğuz Kaan Salıcı, yenilgiyi kabul ederek "Yönetebileceğimize dair güven veremedik" ifadesini kullandı.

Parti içinde değişime vurgu yapan Oğuz Kaan Salıcı, "Yenilenmeye ihtiyaç varsa, ki var, sadece lider odaklı bir tartışma olmaması gerektiğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

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