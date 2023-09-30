CHP içi kavgada mecbur kalsam kimi desteklerim? Ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu

TV100 yazarı Fuat Uğur, CHP içindeki genel başkanlık sürecinde devam eden muhabbet ve tartışmalardan sıkldığını dile getirirken 'Ama bu iş o kadar uzadı ve iki taraf da öyle birbirine girdi ki artık herkeste “bitse de gitsek” havası oluştu. Tabii bunu söyleyenlerin çoğu, CHP ve medyası dışında olan benim gibi gazetecilerle bizzat CHP seçmenleri.' ifadelerini kullandı.

Uğur, bu haftaki yazısında Ekrem İmamoğlu’nun, bugün seçim olsa yüzde 63 oy aldığını gösteren anketin perde arkasını aralığında ise işler pek farklı görünüyor. İETT bakım ve onarım ihalelerini 19 ayrı ihaleyle toplam 4 milyar lira alan isim ise CHP milletvekili.. İşte Fuat Uğur'un yazısının bazı bölümleri:

ŞİMDİ SİZE 10 PUANLIK SORU

Kendisi İETT bakım ve onarım ihalelerini 19 ayrı ihaleyle toplam 4 milyar liraya alan Ulaşım İç ve Dış Ticaret A.Ş'nin Mali Müşaviri oluyor. Şimdi size 10 puanlık soru: Siz de 4 milyar liralık ihale alsanız böyle bir anket yaptırıp açıklamaz mısınız? Hadi ama, samimi olun lütfen.

DAHA NELER VAR ACABA?

İlçe kongrelerinde dolarların ve para destelerinin havalarda uçtuğunu söyleyenlere inanmak istemiyoruz ama öyle şeyler anlatılıyor ki dehşete düşüyoruz.

BAŞLIKTAKİ SORUYA CEVAP

Mecbur kalırsam kimi desteklerim? Vallahi ben CHP’de birini desteklerim ama o ne Kemal Kılıçdaroğlu ne de Ekrem İmamoğlu. AYTUĞ ATICI olur kendisi. Çok dürüst ve prensip sahibi bulduğum, hiç anlaşamasam da gerçek CHP’li olarak takdir ettiğim bir isim.

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