Bülent Orakoğlu: Temel Karamollaoğlu’ndan şok 2023 seçim kehanetleri

İşte Bülent Orakoğlu'nun yazısı:

Saadet Partisi Genel Başkanı ve Milli Görüşün lideri Karamollaoğlu ulusal bir gazeteye yaptığı açıklamalarda ‘İmamoğlu ya da Yavaş kazanır demek cahilce bir iddia! Erdoğan’ın politik birikimini mali imkanlarını yargıdaki imkanlarını hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer’ buyurmuş. Karamollaoğlu’nun bu açıklamasını duyan veya okuyan okurlarımızın ilk tepkisi ‘Karamollaoğlu’nun başına taş mı düştü’ sorusu olacak sanırım. Acele etmeyin değerli okurlarımız ‘Turp’un büyüğü heybede’ atasözünde olduğu gibi Temel Karamollaoğlu da kahin niteliğindeki bu karşılaştırmayı Kılıçdaroğlu ile yaparken CHP liderini kamuoyu araştırmalarında Başkan Erdoğan’dan ileride olduğu iddiasını ortaya atıyor. Karamollaoğlu’nun bu açıklaması 6’lı masayı ikiye indirgeyen Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener arasındaki gerilimi fersah fersah aşan bir çatışmayı ‘adaylık krizini’ ortaya koyarken Akşener ve Kılıçdaroğlu’nun kamuoyuna sorun yok açıklamalarının koca bir yalandan ibaret olduğunu açık ediyor. Karamollaoğlu bu açıklama ile Kılıçdaroğlu cephesinde yer aldığını açıklarken diğer 4 liderin kimi desteklediği veya çoklu adayı mı savundukları şimdilik bilinmiyor. Ancak 6’lı masanın Kılıçdaroğlu dışında bir adayı destekleme şansı bulunmuyor. Bu nedenle 6’lı masanın üzerinde anlaşacağı Kılıçdaroğlu dışındaki bir aday 6’lı masaya bırakılmış bir bomba misali masayı darmadağın edecek sanırım. Her ne kadar Kılıçdaroğlu zoraki bir şekilde çoklu aday olabilir derken HDP ile ilişkilerini özellikle örtülü olarak geliştirme çabası gözlerden kaçmıyor.

KARAMOLLAOĞLU’NUN “6’LI MASANIN 5 OCAK’TAKİ TOPLANTISINDA ADAY KONUSU GÖRÜŞÜLECEK ADAY KILIÇDAROĞLU OLURSA ERDOĞAN’A FARK ATAR” İDDİASI

Habertürk gazetesinden Nihal Bengisu Karaca’nın sorularını yanıtlayan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ocak ayından itibaren Türkiye’nin seçim sathı mailine girmiş olacağına vurgu yaparak 6’lı masanın 5 Ocak’ta yapacağı yeni toplantıda aday konusunun gündeme gelmesi gerektiğini söyledi. Karamollaoğlu ayrıca 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri için inanılması çok zor olan iddialarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanacağını söyleyen Karamollaoğlu, “Son zamanlarda bana gelen bilgileri söyleyeyim. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın en az 3 puan üzerinde görünüyor. Yüzde 15 civarındaki kararsız seçmen dağıtılmadan önce” dedi. Karamollaoğlu’na Allah akıl fikir versin diyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısında hiçbir şansı olmayan Kılıçdaroğlu’nun % 12 oy oranı nasıl oluyor da bir hafta 10 gün içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı 3 oy farkı ile geçiyor? Sayın Karamollaoğlu bu yazımda Kılıçdaroğlu’nun avukatı M.Kemal Çiçek’in 650 milyon lirayı yandaş anketçi ve bir kısım medya kuruluşlarına neden dağıttığı açıklamasını okursanız gerçekleri saptırmazsınız sanırım.

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