Bülent Orakoğlu: Kılıçdaroğlu’nun SADAT ŞOV’unu savunan muhalefet medyasının görmezden geldiği üç önemli nokta

İşte Bülent Orakoğlu'nun yazısı:

Kılıçdaroğlu’nun TV 100’de Uğur Dündar’ın sunduğu programa katıldığı canlı yayında devamlı haksız ve hukuksuz bir şekilde günah keçisi olarak suçladığı SADAT’ın reklamı çıkınca hiddetlenmiş gibi gözükerek Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!” ifadeleriyle SADAT’a hakaret ederek tehdit ettiğini Çarşamba günkü yazımızda belirtmiştik. Daha detaylı bir araştırma sonucunda TV 100’ün üç reklam sorumlusu ile SADAT ve Kılıçdaroğlu arasında SADAT reklamı konusunda örtülü bir iş birliği olduğu görülüyor.

KILIÇDAROĞLU YAYIN ÖNCESİ SADAT YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞTÜ MÜ? YARGIYA NEDEN SUÇ DUYURUSU YAPMADI?

Kılıçdaroğlu partisinin Meclis grubunda SADAT’ı kastederek öldürülme ihtimalinden söz etti ve vasiyetini açıkladı. Kılıçdaroğlu “Önce benimle konuşmak istediler, anlaşmak istediler; kapıyı yüzlerine kapattım! Her türlü operasyona başvurdular. Ve artık son aşamaya geldik; silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar! Siz mi beni korkutacaksınız? Sizin önünüze diz çöküp yaşamaktansa, ayakta ölmeyi tercih ederim! Hodri meydan, gelin görüşelim. / Ha Allah nasip eder de yaşarsak, hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez, durduramazsınız!” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına göre SADAT yetkilileri ile birebir görüşme olmamış. Ancak SADAT’tan bazı kişiler kendisi ile görüşmek için ‘HER TÜRLÜ OPERASYONA’ başvurmuş. Silah ve suikast tehditleri yapılmış. Öncelikle Kılıçdaroğlu’nun bu kadar vahim bir olay karşısında neden yargıya baş vurmadığı kendisi ile görüşmek için yapılan ‘her türlü operasyonların’ neler olduğu, bu operasyonlarda kimlerin ne şekilde yer aldığı konularında bir açıklama yapılmaması olayın doğruluğu konusunda tereddütler yaşamamıza neden oluyor doğrusu!

