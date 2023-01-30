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Bülent Orakoğlu: Kılıçdaroğlu’ndan SADAT’A Goebbels teknikleri ile seçimler öncesi ortalığı karıştıracak KAOS suikastlar uyuyan hücreler iftirası mı?

Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Bülent Orakoğlu, "Kılıçdaroğlu’ndan SADAT’A Goebbels teknikleri ile seçimler öncesi ortalığı karıştıracak KAOS suikastlar uyuyan hücreler iftirası mı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Bülent Orakoğlu'nun yazısı:

CHP lideri KIlıçdaroğlu bazı CHP milletvekilleri ve aynı ideolojideki gazeteciler ile birlikte 2022 Mayıs ayının ortalarına doğru İstanbul’da illegal olarak SADAT’ın kapısına dayanmıştı. Cumhuriyet Gazetesi’nin 15 Mayıs 2022 tarihinde Sefa Uyar imzasıyla; ‘Emekli General Adnan Tanrıverdi’nin kurucusu olduğu SADAT’ta suikast ve gayri nizami harp eğitimi verildiği’ şeklinde yalan ve iftira niteliğinde bir haber yayınlanmıştı. Bu haberin kaynağı ise gazetecilere yaptığı açıklamalarda ilk tespitlere göre Goebbels’in ‘Yalan Söyleme’ tekniklerini kullanarak SADAT ve iktidar aleyhinde kara propaganda yapan Kılıçdaroğlundan başkası değildi.

Ancak Uğur Dündar ile TV100’de yayınlanan programında SADAT’ın 8 saniyelik reklamı sonrasında aşırı hiddetlenerek veya hiddetlenmiş görüntüsü içinde yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu’nun, “Silah ve suikast tehditleri. Son uyarılarını yapıyorlar akıllarınca. Yeni bir şey değil. Uzun zamandır bu tehditler var. Şimdi bu kürsüden, bu çetelere, mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum. Be gafiller, be şerefsizler, be akılsızlar, be müptezeller, be çakallar, siz mi beni korkutacaksınız” şeklindeki açıklamaları kendisine üst düzey güvenlik...

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Bülent Orakoğlu
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