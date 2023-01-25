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Bülent Orakoğlu: İmamoğlu’ndan İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması üzerine sosyal medyada skandal açıklamalar?

Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Bülent Orakoğlu, "İmamoğlu’ndan İsveç’te Kur’an-ı Kerim’in yakılması üzerine sosyal medyada skandal açıklamalar?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Bülent Orakoğlu'nun yazısı:

Aşırı sağcı ve İslam düşmanı Danimarka-İsveç vatandaşı politikacı Rasmus Paludan, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıracak eylemini tekrarlayarak bir kez daha Kur’an-ı Kerim yaktı. Dışişleri Bakanlığı, skandal eyleme çok sert tepki göstererek “Bu aşağılık eylem İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya çağırıyoruz.” açıklamasını yaptı. İsveç’te İslâm düşmanı eylemleriyle sürekli provokatörlük yapan Danimarkalı ahlâksız, alçak, sözde politikacı Paludan’a skandal üstü organize iş birliğini gözler önüne seren Kur’an-ı Kerim yakma izni verildi!!! İsveç’ Devleti yargısı ve polisinin organize bir şekilde PKK terörüne ve İslâm düşmanlığına desteğine Türkiye’den, Başkan Erdoğan başta olmak tüm üst düzey yetkililerden güçlü kınama geldi. İsveçli yetkililer, Türkiye’nin tüm uyarılarına rağmen, Paludan’ın iğrenç eylemine verdiği izni geri çekmedi. Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada, “Tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırı, İslâm düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı seviyenin de bir başka göstergesidir” denildi.

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Bülent Orakoğlu
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