Bülent Orakoğlu: Çifte depremi bahane ederek sahaya inen Provokatörler Türkiye’de Kaos, etnik çatışma ve isyan peşinde mi?

İşte Bülent Orakoğlu'nun yazısı:

Devletin tüm güçlerini seferber ettiği yüzyılın felaketi ile ilgili deprem bölgesi dışından gazeteci, STK, sağlıkçı, yardım görevlisi, polis hatta jandarma kılığına giren provokatörler farklı lokasyonlardan kışkırtıcı faaliyette bulunması için başta Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman olmak üzere sıcak bölgelere taşınıyor. Güvenlik güçlerinin üst düzey alarm durumunda olduğu belirtilirken tahriklerin temel motivasyonu ise devlet kurumları aleyhinde halkı galeyana getirmek! Provokasyon amaçlı sahaya inen unsurların öncelikli hedefi Kürt ve Alevi vatandaşlar ile Suriyeli mülteciler üzerinden karmaşa üretmek. Sahayı karıştırmak isteyen karanlık eller sosyal medya, yaygın basın ve uluslararası medya kuruluşları ile bu süreci karmaşa ve isyan aracına dönüştürmeye çalışıyor. PKK, FETÖ ve illegal örgütlerin paravan olarak kullanıldığı plan çerçevesinde yerel unsurlara da önemli roller dağıtıldı. Örnek verecek olursak;

Deprem bölgesinde ikinci günden itibaren il il gezip vatandaşı Suriyeli sığınmacılar ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili galeyana getirmeye çalışan, yaptığı gerçek dışı paylaşımlarla tepki çeken Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir skandala daha imza...

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