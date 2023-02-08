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Bülent Orakoğlu: 6’lı masanın Batı’dan beklediği işaret günler önce CIA ajanı Henri Barkey’den geldi

Yeni Şafakl Gazetesi yazarı Bülent Orakoğlu, "6’lı masanın Batı’dan beklediği işaret günler önce CIA ajanı Henri Barkey’den geldi" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Bülent Orakoğlu'nun yazısı:

6’lı masanın Batı’dan beklediği işaret günler önce CIA ajanı Henri Barkey’den geldi. Barkey ABD Dış İlişkiler Konseyi’nin (CFR) yayın organı olan Foreing Affairs’te Başkan Erdoğan’ı skandal, küstah ifadeler ve tehditler ile hedef alırken 6’lı ittifaka da yol haritası sayılabilecek uyarılarda bulundu. Kılıçdaroğlu’nun üstünü açıkça çizen Barkey ‘kazanacak güçlü aday olarak İmamoğlu’na işaret etti. İşaret etmekten çok öte talimat verdi demek daha doğru bir yaklaşım olacak. Barkey, Amerika’nın Erdoğan iktidarına uzun yıllardan bu yana diz çöktüremediğini belirttikten sonra dolaylı itiraflarına devam ederek ‘şimdi elinin çok güçlendiğini’ belirtti. Barkey’in Amerika’nın menfaatlerini ve yaptırımlarını hiçe sayması...

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Bülent Orakoğlu
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