Bülent Orakoğlu: 6’lı masada 300 bin dolar alan döviz fırsatçısı lider Kılıçdaroğlu mu; para kaynağı yasal mı?

İşte Bülent Orakoğlu'nun yazısı:

Üstelik CHP lideri Kılıçdaroğlu döviz fırsatçılığı yaparken dövizini bankada bozdurmamış iş adamı olan eski bir milletvekili arkadaşını arayarak koruması kanalıyla elden yüklü miktarda döviz almıştı. Kılıçdaroğlu’nun döviz alışverişini banka kanalıyla yapması gerekirken döviz alışverişini elden yapması paranın kaynağının yasal olup olmadığı konusunda şüphe doğurmuştu. CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı ve milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu’nun Başkan Erdoğan’ı ve o dönemin Maliye Bakanı Berat Albayrak’ı suçlayarak Merkez Bankası’nın döviz rezervi 128 milyar doları ne yaptın Erdoğan, kime verdin şeklindeki hadsiz açıklamalarla suçlarken yüklü miktarda usulsüz ve hukuk dışı döviz alışını da örtme gayesini gütmüştür sanırım. Eski CHP Milletvekili Sevigen aylar önce 6’lı masa liderlerinden birinin yüklü miktarda döviz aldığını açıklamış, kendisi bu konuda açıklama yapmazsa bu liderin ismini kendim açıklayacağım, demişti.

“Ülkenin ihtiyacının olduğu bir dönemde, Cumhurbaşkanının ‘döviz...

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