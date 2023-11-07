“Budur, tam da budur”deyip duyurdu: “Blinken’a Ayder havası!” Ahmet Hakan yazdı

Orta Doğu ülkelerini ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi. İki bakan görüşme öncesinde gazetecilere poz verdi, Blinken'ın elini sıktığı mevkidaşı Fidan'a sarılmak istedi ancak Dışişleri Bakanı mesafeyi korudu.

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan köşe yazısında 'ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın Ankara’da ağırlanış biçimini tartışıyorduk haber merkezimizde. Blinken Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme yapmak için fırsat kollarken... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylası’nda helikopterle incelemeler yapıyordu. “Blinken’a Ayder havası”. Duyar duymaz “Budur, tam da budur” dedik. Ve hepimizin aklına “Sepet Havası” denilen o meşhur hava geldi. Bu manşetle birlikte zihnimizdeki “Sepet Havası”nın yerini Ayder Havası almış oldu tabii.' dedi. İşte Hakan'ın yazısının diğer bölmleri:

İSRAİL KAYBEDİYOR

MORAL açıdan kaybediyor. Ahlaki açıdan kaybediyor. Entelektüel açıdan kaybediyor.Vicdani açıdan kaybediyor. Kamuoyu açısından kaybediyor. İnsani açıdan kaybediyor.

Bunun yanı sıra Hakan köşe yazısında ''KEMAL Kılıçdaroğlu’nun ardından hiç kimse “Şunca yıllık emeği var, kendisini hayırla analım” demedi, demiyor. Bakıyorum: En vefalı, en iyi niyetli, en merhametli, en hatırşinas kişiler bile en azından susmayı tercih ediyor. Bunun tek sorumlusu Kılıçdaroğlu’nun ta kendisidir. Birinci turu kaybettiğinde kendisine “Sakın çekilme” diye baskı yapanlara, “Açılın bakalım, bu aşamada bana çekilmek düşer” demeyi becermiş olsaydı... Bu kadar berbat bir finale imza atmamış olabilirdi'' dedi.

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