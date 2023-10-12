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Bir dindar gördü mü, kırmızı görmüş boğa gibi saldıran Altaylı’ya laiklik dersi! Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu bu hafta 'Trollerin temsilcisi Altaylı’ya laiklik dersi!' başlıklı yazısında Fatih Altaylı'yı eleştiri yağmuruna tuttu.

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun geçtiğimiz pazar günkü yazısı hakkında yöneltilen soruları yanıtlayan Fatih Altaylı'yı bugünkü köşe yazısında adeta topa tuttu. 

Karahasanoğlu, 'Pazar günkü “Evet laikliği değiştirmek istiyoruz, var mı diyeceğiniz” başlıklı yazım, trollerin hedef tahtasına konuldu. Yazımı okumadan, saldırıya başladılar.. Yazımı okumadan saldıran trolleri temsilen, ben Fatih Altaylı’ya laiklik dersi vereyim, siz diğerleri için de verilmiş sayın.. Trolleri temsil ettiğini belirttiğim Altaylı’nın yazıyı okumadığından eminim de..' diyerek konuyu özetledi. İşte Altaylı'nın yazısının bazı bölümleri: 

Bir dindar gördü mü, kırmızı görmüş boğa gibi saldıran Altaylı’nın, tam da bize yönelik sergilediği hakaret ifadelerinin, kendi üzerine şıppadanak oturduğu cümlelerine geçelim..

Beni kastederek, diyor ki Altaylı:

“Bu beyefendi, laikliğe karşı olabilir, ancak şimdi bununla ilgili benim bir şey söylememe gerek yok.. Anayasa zaten söylüyor..”

Hangi anayasadan bahsediyor beyefendi?

Fatih Altaylı'nın yazısının devamı için >>>

Ali Karahasanoğlu yeni akit gazetesi fatih altaylı
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