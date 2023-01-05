Barış Yarkadaş: Meral Akşener’in inadı bakın neye yol açıyor?

İşte Barış Yarkadaş'ın yazısı:

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli belki de ilk kez “erken seçim’’ yapılacağına ilişkin açık ve net mesaj verdi. Belli ki; her iki lider de seçimin 14 Mayıs’ta yapılması üzerinde hem fikir…

Bunun anlamı şu:

Mevcut milletvekillerinin bugünden itibaren yaklaşık 40 günlük bir görev süresi kaldı.

Zira; 7 Şubat’ta seçim kararı alınırsa, meclis o gün tatile girer, vekiller de seçim bölgelerine dağılır. AKP ve MHP tarafından işlevsizleştirilen meclis, 1 Ekim 2023 tarihine kadar ‘’olağanüstü bir durum olmadığı takdirde’’ kapalı kalır.



Bakın; çok değil, sadece 40 günlük bir takvimden bahsediyoruz.

AKŞENER ÇOK RAHAT

Ancak ne ilginçtir ki; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bunların hiçbirini önemsemiyor. Sanki hiç seçim olmayacak ve seçim tarihi bir gün gelmeyecekmiş gibi "rahat" davranıyor. Ve Akşener’in bu tavrı yüzünden, milyonlarca insanın umudunu bağladığı Altılı Masa cumhurbaşkanı adayını bir türlü açıklayamıyor.

Ne uğruna!

Tabii ki; Akşener’in bitmek tükenmek bilmeyen anlamsız inadı uğruna…

Çünkü; Akşener CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itiraz ederken ortaya herhangi bir alternatif de koyamıyor.

Akşener ortaya çıkıp "Ben de adayım" dese bunu anlarım.

Yok aday da değil…

Olmuyor…

Mansur Yavaş seçeneği masadan kalktı. Yavaş, Meral Akşener’in teklifini yanıtsız bıraktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ise Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olabilmesi mümkün değil.

Peki o halde; Akşener hâlâ neden direniyor?

İktidar seçim tarihini açıklamaya hazırlanırken, Altılı Masa aday konusunda topluma güven veremiyor.

Bunda en büyük pay ise kuşkusuz ki; Akşener’in…

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN