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Barış Yarkadaş: Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarından ne bekliyor?

Tv100 Gazetesi Yazarı Barış Yarkadaş, "Kemal Kılıçdaroğlu, kurmaylarından ne bekliyor?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Barış Yarkadaş'ın yazısı:

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2023 yılında yapılacak olan cumhurbaşkanlığı seçiminin iki favori adayından biri olduğu artık netleşti.

Yapılan tüm kamuoyu araştırmaları, Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında hayli güçlü olduğunu gösteriyor.

Masasına gelen kamuoyu araştırmalarını titizlikle inceleyen CHP lideri, güçlü ve zayıf yönlerini analiz ediyor; stratejisini buna göre oluşturuyor.

Kılıçdaroğlu’nun öncelikli hedefi, Altılı Masa’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olmak…

ÇALIŞMALAR TAM GAZ…

Bu süreci büyük bir sabırla bekleyen Kılıçdaroğlu, bir yandan ise ‘’aday ilan edilmiş’’ gibi davranıyor ve seçim sürecinin alt yapısını oluşturuyor. Türkiye’nin tanınmış siyasal iletişimcileri ile el sıkışan Kılıçdaroğlu, seçimi kazanmanın yolunun önce kendi çevresini buna inandırmaktan geçtiğini biliyor.

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Barış Yarkadaş
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