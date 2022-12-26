Barış Yarkadaş: Ekrem İmamoğlu’nun yerine getirecekleri AKP’li bile hazır…

İşte Barış Yarkadaş'ın yazısı:

‘Altılı Masa’nın aktörleri ‘’Adayın ismini konuşmak için henüz çok erken’’ deyip top çevirmeye devam ederken, AKP ve MHP iktidarı ise seçim öncesi son hazırlıklarını yapıyor.

Bu hazırlık aşamalarından biri de CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen haksız – hukuksuz ve akıl dışı mahkûmiyet kararıydı.

Cumhur İttifakı, bu cezanın açıklanma sürecini aynı zamanda bir 'test' olarak kullandı. Altılı Masa’nın böylesi bir gelişmede nasıl bir tutum takınacağını görmek ve adımlarını buna göre atmak istediler.

İKTİDAR HİÇ DURUR MU?



Altılı Masa, meselenin önemini kavrayıp ‘’safları sıklaştırmak” yerine “dağınık ve ne yapacağını bilemez” bir görüntü çizdi.

AKP ve MHP ise bu zafiyeti gördüğü için vitesi biraz daha yükseltti. İmamoğlu’na jet hızıyla ikinci soruşturma açıldı.

AKŞENER’İN PAYI BÜYÜK…

Böylesi kritik bir süreçte İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘’selden kütük kapma’’ ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ‘’rol çalma hevesi’’ hem masanın hem de Ekrem İmamoğlu’nun elini zayıflattı.

Akşener, bu süreçte en çok zararı Altılı Masa ve İmamoğlu’na verdi.

İmamoğlu, Saraçhane’deki o görüntü yüzünden CHP tabanından istediği oranda destek alamadı. Çünkü; parti geleneklerine sıkı sıkıya bağlı olan CHP kitlesinin kafası karıştı.

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