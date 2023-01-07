Barış Yarkadaş: AKP’nin en çok çekindiği aday kim?

İşte Barış Yarkadaş'ın yazısı:

"Altılı Masa"yı oluşturan CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin yaklaşık 10 saat süren son toplantısı dört sayfalık bir sonuç bildirgesiyle tamamlandı.

Bildirgenin altına "ıslak imza"larını koyan genel başkanlar, Altılı Masa’nın "Ortak Cumhurbaşkanı Adayı" çıkarma konusunda tam mutabakat içinde olduğunu bir kez daha duyurdular. Ancak toplantının en önemli sonuçlarından biri, hiç kuşkusuz ki; "Adaylık için istişarelerin başlayacak olması" idi.

BEKLENEN GÜN GELİYOR

Altılı Masa’nın açıkladığı bildirgeye göre, genel başkanlar önce 26 Ocak’ta buluşacak. Ardından ise 30 Ocak’ta bir lansman yapılacak ve "hükümet programı" kamuoyuyla paylaşılacak. Ve tabii bu süreçte adaylık istişareleri de "resmen" başlamış olacak. Eğer görüşmelerden hızlı bir sonuç alınırsa, Altılı Masa’nın hükümet programının kamuoyuna anlatıldığı gün, bu programı uygulayacak olan cumhurbaşkanı adayını açıklayacağı da konuşuluyor.



Ancak bu henüz kesin değil…

FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI

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