Barış Terkoğlu: Siz buna hazırlık mı diyorsunuz

İşte Barış Terkoğlu'nun yazısı:

Çok konuşuyorlar. Ama hiçbir şey anlatmıyorlar. Haliyle ağızdan çıkan hiçbir yaraya ilaç olmuyor.



İçişleri Bakanı bir türlü anlaşılamayan sözlerinin tamamında şunları söyledi:

"Bizim aslında hazırlığımız İstanbul depremiydi. İstanbul depremiyle karşı karşıya kalırsak, bu İstanbul depreminde milletimize nasıl ulaşırız, nasıl yardımcı oluruzu, bütün değerlendirme döneminde de, arkadaşlarımızla konuşmalarımızda yaptığımız bütün toplantılarda da, hep hedeflememize burayı koyduk. Fakat Kahramanmaraş hattı da yani Doğu Anadolu fay hattı da, İzmir de bizim için önemli alanlardan bir tanesiydi."

"Milletimize nasıl ulaşırız" diyordu. Ancak sözlerinin devamında, neden bir türlü ulaşamadıklarını da söylüyordu: "Depremin şiddeti, yaygınlığı, hava ve yol şartları müdahalede etkili oldu".

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