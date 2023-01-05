Barış Terkoğlu: İmamoğlu’nu kurtaracak imam

İşte Barış Terkoğlu'nun yazısı:

Ne çok günah var. Ömrün boyu kaçsan da seni gelip buluyor. Bizim imam efendiye sorarsan, sana günah dediğini kendisine helal sayıyor. Dünyanın dengesi işte o an bozuluyor.

İstenilen kararı vermeyince sürülen hâkimi konuştuk. Üst mahkemenin nasıl ayarlandığını konuştuk. Ceza isteyen savcının siyasi ilişkilerini konuştuk. Dün, İBB’deki basın açıklamasında gündeme geldi, İmamoğlu’na ceza veren hâkime verilen zırhlı aracı ve korumaları bile konuştuk.

Ne kaldı derseniz, ilginç bir ayrıntı daha var...

Konu “ahmak” biliyorsunuz. İmamoğlu o sözü Soylu’ya değil de YSK üyelerine söyledi diyen mahkeme, “kamu görevlisine hakaret”ten, tam 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. Üstüne de siyasi yasak getirdi.

AĞZI BOZUK İMAM

Yargı ağır diye şikâyet ediyorduk, uzun kararını hemen yazdı. Orada dikkat çeken bir kısım vardı. “Ahmak sözcüğüyle ilgili içtihat bulamadık” diyen mahkeme, kelimenin “aptal, budala, ve geri zekâlı” anlamlarında kullanıldığını söyleyerek cezayı açıkladı.

İşte burada ilginç bir detay var. Devletin tepesinde bu aralar bir “içtihat rüzgârı” esiyor. Zira, aranan “içtihat”ın yakında gelme ihtimali belirdi.

Nasıl mı?

Konuşmalarında Cumhuriyet’i hedef alarak sık sık haber olan, ağzı bozuk İmam Halil Konakcı’yı hatırladınız mı? Hani cami kürsüsünden “Bak sokaklar ne hale geldi, kasap dükkânı gibi, et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık” diye kadınları hedef gösteren Konakcı. Hani “Erkekler kadından üstündür” diyerek muhafazakâr kadınları bile ayağa kaldıran Konakcı. Hani “Cem Yılmaz’ın esprisine gülen dinden çıkmıştır” diye vaaz veren Konakcı. Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferhat Göçer ve Muazzez Abacı’nın şarkılarını dinleyenleri bile aforoz eden Konakcı.

Ortalığı karıştırıyor, provokasyon yapıyor, toplumu kışkırtıyor ama kimse ona el uzatamıyor. Kendisine müstakil bir cemaat kuran, İhya Vakfı gibi kurumlar aracılığıyla teşkilatlanan, hatta televizyonu bile olan Konakcı’ya bazı İslamcı gruplar destek veriyor. Konakcı’nın IŞİD’i ve El Kaide’yi andıran tekfirci diline sahip çıkanlar, “Yalnız değildir” kampanyası düzenliyor. Öyle ki Konakcı’ya “Bu nasıl üslup?” diye karşı çıkıldığında, AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, Konakcı’ya sahip çıkmış, “İmama yapılan tehditler, hakaretler, sövmeler topyekûn ayaklarımızın altındadır” demişti.

‘AHMAK ADAM’ DEDİ

İmam Konakcı’nın İmamoğlu davasıyla ne ilgisi olabilir, diyebilirsiniz...

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