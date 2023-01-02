Barış Terkoğlu: İmamoğlu kavgası başka bir yere gidiyor

İşte Barış Terkoğlu'nun yazısı:

Teraziye aynı yükü koyuyorsun. Rengine, şekline, kokusuna bakıp her seferinde farklı tartıyor. Sonunda buna adalet diyorsun.

Süleyman Soylu ile Ekrem İmamoğlu arasındaki kavga, Soylu’nun yardımcısı İsmail Çataklı’da kilitlendi. Öyle ya, İBB’de işe başlayanların adli sicil kaydında bir sorun görünmüyordu. Gelgelelim, Soylu, çalışanların akrabalarına kadar tarama yaptırtmış, yüzlercesini terörist ilan etmişti. İçişleri Bakanı, İmamoğlu’na terör soruşturması açtırtacak hatta görevden aldırmaya gidecek kadar ileri gitti. Soylu’nun kendi yardımcısının ağabeyinin FETÖ iltisaklı çıkması, bu nedenle “Camdan evin varsa komşunun evine taş atma” dedirtti. Üstelik, herkesi peşin peşin terörist ilan eden Soylu, yaptığı basın toplantısında havaya bakarak “Varsa bir suçu gelir ifade verir” diyerek hukuku hatırlıyordu.

Gelelim asıl meseleye...

SOYLU’NUN SAKLADIĞI BELGE

Peki İsmail Çataklı’nın ağabeyinin belgesi var mı?

T24’te Tolga Şardan, üç gün önce iltisakın dayanağını yazdı. Osman Çataklı hakkındaki iddia şöyle: “FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenen ve örgüte finansal destek sağlayan Bank Asya’da hesabının bulunduğu, örgüt lideri Fethullah Gülen’in ve örgüte üye diğer kişilerin çeşitli basın-yayın ve sosyal paylaşım siteleri aracılığı ile örgüte finansal destek sağlamak amacıyla yapılan çağrılardan sonra arttıran hesap olarak değerlendirilenler listesinde isminin geçtiği...”

Şardan’ın yazısından sonra Bank Asya hesap listesini taradım. Hayır, elbette bana özel bir liste değil bu. Hatırlayın, FETÖ-Erdoğan kavgası başladıktan sonra, örgüt lideri Gülen, hükümetin hedefindeki Bank Asya’ya para yatırma çağrısı yapmıştı. Gülen’e destek verenler Bank Asya’da para biriktirmeye başladı. Bunun üzerine soruşturmalara Bank Asya kriteri geldi. Bank Asya hesapları incelenerek bu süreçte Gülen’in sözünü dinleyenlerin listesi oluşturuldu. İşte bu liste, soruşturma dosyalarına girmesi sayesinde alenileşti.

Peki o listede İsmail Çataklı’nın, 1971 doğumlu ağabeyi Osman Çataklı var mı?

Evet var...

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