Barış Terkoğlu: ‘Erdoğan’ı öldüreceğiz’ mektubu

İşte Barış Terkoğlu'nun yazısı:

Ne zaman içinde FETÖ’nün geçtiği bir yazı yazsam başıma aynı şey gelir. ABD saatiyle gündüz olmasıyla, sosyal medyada FETÖ trolleri harekete geçer. “Kendilerinin kuzu gibi masum” olduğunu yazar. “Bir gün başa gelecekleri” ile devam eder. Türlü tehditleri ile bitirirler. İşin ilginci, 2014 yılına kadar, hükümetlerle her işi tutan ve karşılığını da alan onlar değilmiş gibi kendilerine karşı çıkanı iktidara hizmet etmekle suçlarlar.



15 Temmuz’un yıldönümünün arifesinde, ilginç bir şey oldu. Anadolu Ajansı bir özetini verdi ama medya nedense görmezden geldi.

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