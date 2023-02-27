Barış Terkoğlu: Depremin ortaya çıkardığı hastalık

İşte Barış Terkoğlu'nun yazısı:

Milletler de insanlar gibi hastalanırlar mı? Tedavi için ilaç ararlar mı? En çok pandemide konuştuk. Biriyle bütün hastalıklar suyun üstüne çıkıyordu. Bünyenin zayıf düşmesi tetikliyor, birikmiş rahatsızlıklar görünür oluyordu.



Deprem, milletin yaşadığı en büyük felaketse o da bize bütün sorunlarımızı gösterdi. Ekonomik krizimiz, kurumlarımızın yıkılmış olması, hukuki çöküşümüz, mülteci politikalarındaki hatalar... Hatta Suriye meselesi bile...

Baştan söyleyeyim, Türkiye, Erdoğan’ın yanlış Esad politikasının sonucu olarak afeti daha derinden hissetti. Hatta elinin kolunun bağlanmasının nedenlerinden biri de Suriye kriziydi.

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