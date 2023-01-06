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Barış Pehlivan: İBB’de derin şüphe

Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Pehlivan, "İBB’de derin şüphe" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Barış Pehlivan'ın yazısı:

Diderot’nun meşhur sözüdür: “Kuşkuculuk, gerçeğe doğru atılmış ilk adımdır.” 

Madem öyle yürümeye başlayalım. 

Ama önce arkada bıraktığımızı özetleyeyim...

1- İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) işe alınanlara dair müfettiş raporunu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na teslim etti. 

2- İBB personelleri arasında “terörle iltisaklı kişiler olduğuna” dair hazırlanan raporun 578 sayfa olduğu iddia edildi. 

3- İBB’de görevlendirilen müfettiş heyetinin başındaki Fazıl Can görevinden ayrıldı. Yerine aynı heyetteki, AKP milletvekili adayı Arif Yıldırım oturdu. 

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu görev değişimine dair şunu söyledi: 

“Bu soruşturmayı 8 kişilik müfettiş heyetiyle yaptık. Bunların içerisinde Maliye Bakanlığı, MASAK’tan kişiler vardı. ‘Birisi çıktı, yerine başka birisi geldi...’ Bu da yalan. 8 kişi başladılar, ekibin başındaki başmüfettiş insani durumla İzmir’deki tedavisini görebilmek amacıyla işine dönmüş oldu. 7 kişi de aynı şekil işine devam etti.”

Keza, İçişleri Bakanlığı da 27 Aralık 2022 tarihinde yaptığı açıklamada şöyle dedi: 

“Bakanlık makamının 20/12/2021 tarihli onayı kapsamında 5 mülkiye müfettişi, 1 ticaret müfettişi, 1 Hazine ve maliye müfettişi ile 1 MASAK uzmanından müteşekkil 8 kişilik teftiş heyeti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde özel teftiş yürütülmüştür.” 

Peki... 

Hayır, “Bu soruşturmadan bir şey çıkmaz” dediği ileri sürülen ve 11 Nisan 2022’de görevinden ayrılan başmüfettiş Fazıl Can’ı hatırlatmayacağım yine... 

Bakan Süleyman Soylu’nun “Aynı şekil işine devam etti” dediği geri kalan 7 müfettişe dair kuşkumu yazacağım. 

Sahi, İBB’de teftişi yapan heyet kimlerden oluşuyordu? Yazayım: 

1- Arif Yıldırım/ Mülkiye başmüfettişi 

2- Osman Ahsen/ Mülkiye başmüfettişi 

3- Emrah Yılmaz/ Mülkiye müfettişi 

4- Hayati Taştan/ Mülkiye müfettişi 

5- Süleyman Ruhi Aydemir/ Ticaret başmüfettişi 

6- Muhittin Aydın/ Ticaret müfettişi 

7- İsmet Demirtaş/ MASAK uzmanı 

Şimdi... 

Keşke şu sorularıma birileri yanıt verse:  

“İBB’ye kayyum atanacağına” dair ihtimali hayata geçiren teftişi yukarıda ismini saydığım müfettişler yapmadı mı? 

Yanıt “Evet” ise 578 sayfalık olduğu iddia edilen raporu kaç müfettiş imzaladı? 

...

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Barış Pehlivan
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