Barış Doster: Deprem ve devlet

İşte Barış Doster'in yazısı:

Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem, devletin önemini, değerini, işlevini bir kez daha gösterdi. Turgut Özal’ın “Devleti küçülteceğiz” sözünü söylediği günden bu yana onun izinden giden hızlı liberallerin, numaracı cumhuriyetçilerin, etnik ayrılıkçıların, din tacirlerinin, liberal solcuların (ne demekse) devlet düşmanlığına kadar varan devlet karşıtı tezleri, bir kez daha çöktü.



Kamuyu, kamunun iktisadi işlevi ve ağırlığı başta olmak üzere tasfiye eden, kamuculuğa karşı çıkan, kamu yönetimini küçümseyen, kamu çalışanlarını hor gören, üniversitelerde kamu yönetimi bölümlerinin içini boşaltan zihniyet, bir kez daha iflas etti.

Fakat bu çarpık, bu yanlış, bu köksüz, bu akıl ve bilimdışı zihniyetin bedelini, depremde ölen, yaralanan yurttaşlarımız başta olmak üzere milletçe çok ağır biçimde ödedik. Daha da ödeyeceğiz maalesef.

Deprem; planlamanın, eşgüdümün ve örgütlenmenin önemini gösterdi.

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