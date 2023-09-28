Bahçeli’nin elindeki tablonun sırrı! Mesele bundan ibaret değil... Barış Terkoğlu yazdı

Geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tablo armağan etmiş ve gündemde çok konuşulmuştu. Terkoğlu bugün kaleme aldığı yazısında çok dikkat çeken ayrıntılara yer verdi.

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Emniyet Müdürü Ahmet Sula'nın Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda halen başmüfettiş olarak görev yaptığını belirterek, "Bir devlet memuru, siyaset yapması kanunen yasak. Üstelik polis ya da asker olunca daha da yasak. Gelgelelim, “yeni Türkiye”de bir polis müdürü, MHP Genel Merkezi’ni ziyaret edip yapılacak projeleri konuşabiliyor" diye yazdı. İşte Terkoğlu'nun yazısının bazı bölümleri:

MESELE BUNDAN İBARET DEĞİL...

Görevdeki bir emniyet müdürü, CHP’yi ya da İYİ Parti’yi ziyaret etse, eliyle yaptığı tabloyu genel başkana hediye etse, partinin girişine tablosu asılsa neler olacağını tahmin ediyorsunuz. Ama mesele bundan ibaret değil...

HEM MHP HEM MENZİL

Ahmet Sula’nın pek de polislik yapmadığını sosyal medya hesabına girince görebiliyorsunuz. Hemen her gün il il dolaşıp konferanslar veriyor. Kimi bir okulda, kimi bir dernekte, kimi bir cezaevinde kürsü kürsü geziyor. Sadece bu hafta duyurduğu söyleşi programını söyleyeyim: 19 Eylül Osmaniye, 20 Eylül Mersin, 21 Eylül Adana, 28 Eylül Ordu, 29 Eylül Giresun...

RÖNESANS RESSAMLARINDAN FAZLAM VAR

MHP Genel Merkezi’ne asılan resmi tesadüf değil. Ahmet Sula kendisini ressam olarak da tanıtıyor. Resim sergileri açıyor. Hobi demeyin, kendisini şöyle anlatıyor: “Yaptığım işler Rönesans ressamlarının tablolarına benzetilince ‘Onların eline su dökemeyiz’ dememi bekliyorlar. Ama bu konuda tevazu göstermiyorum. Hiçbir eksiğim yok bilakis fazlam var. Müslümanım ve sanatımı Allah için yapıyorum.”

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