Babasını arkadan hançerleyen biri bu ülkeye neler yapmaz? Kurtuluş Tayiz yazdı

CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı’nda ikinci tura kalan seçimde partinin yeni genel başkanı 812 oyla Özgür Özel olmasıyla birlikte değişim rüzgarı ile bu serüven başlamış oldu.

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz köşe yazısında ''Açık açık, bütün kabalığıyla, kendisine "oğlum" diyen (üstelik İstanbul'u kendisine altın tepside sunan) Kemal Kılıçdaroğlu'nu önce cumhurbaşkanlığı adaylığından etmek için, sonra da genel başkanlıktan devirmek için harekete geçti.'' dedi. İşte Kutuluş Tayiz'in yazısının bazı bölümleri:

CHP'Yİ ANAHTAR TESLİM VERDİLER!

Bu vefasızlığın ve siyasi hodbinliğin alkışlandığı, gurur duyulduğu, onay gördüğü tek ülke elbette burası olmasa da bu kadar çok destek görmesi de doğrusu biraz şaşırtıcı oldu. Kılıçdaroğlu'nun en yakınındakiler bile partiye dün gelmiş kurnaz bir müteahhide CHP'yi anahtar teslim verdiler. İmamoğlu'nun hayatındaki en kısa sürede, en kârlı biçimde bağladığı iş bu olmalı.

BABASINI ARKADAN HANÇRLEYEN BİRİ BU ÜLKEYE NELER YAPMAZ

İmamoğlu, kendisine vekil tayin ettiği Özgür Özel ile CHP'yi (İBB'nin imkanlarıyla) biraz parayla, biraz istikbal dağıtarak ele geçirdi. Kılıçdaroğlu'nun sırtındaki hançerin arka plandaki hikayesi bu işte. Peki babasını arkadan hançerleyen biri bu ülkeye neler yapmaz? Onu da varın siz düşünün.