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Ayşegül Akyüz Yahşi: Emeklileri ışığa boğacak bir "Şimşek" çaksın artık!

İnternethaber.com yazarı Ayşegül Akyüz Yahşi, "Emeklileri ışığa boğacak bir "Şimşek" çaksın artık!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteciler.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

Ayşegül Akyüz Yahşi: Emeklileri ışığa boğacak bir "Şimşek" çaksın artık!

İşte Ayşegül Akyüz Yahşi'nin yazısı:

Sayın Cumhurbaşkanım,

Birlik, beraberlik ve fedakarlık gerektiren tüm zorlu zamanlarda millet olarak sizin arkanızda dağ gibi durduk. Çünkü bu millet sizi çok sevdi. Sözünün eri bir lider oluşunuz, değerlerimize sahip çıkışınız, inancınızla yürüyüp, onurumuzu korumanız bu milletin nazarından hiç kaçmadı.

Sizdeki mertliği gören bu millet namerde hiç tevessül etmedi, kulak asmadı. Söylenen hiçbir ithamla sizi yargılamadı, atılan hiçbir iftirayla size toz kondurmadı. 

Her şeyi devletten beklemeyerek yeri geldiğinde topu ayağınızdan aldı. Kaçmadı, kovalamadı, yakmadı, yıkmadı, dönmedi, satmadı...

"O Erdoğan" dediler sizden için "o ne yaparsa doğru yapar" dediler. Siz doğru adamın tanımı oldunuz bu milletin nazarında. 

Şerli zamanlarda doğru adam ve doğru zaman diyerek sizinle yola çıkan milyonlar var. Çok zorlu zamanlar atlattık, ihanetin yağmur gibi yağdığı zamanlarda safları sık tutup gereken bedelleri birlikte ödedik. Boşuna sevmemişti bu millet sizi ve siz milletinizi hiçbir zaman yanıltmadınız. 

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