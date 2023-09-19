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Ayhan Bora Kaplan’ı dört yıl önce kim korudu? Bir 'Kaplan' bir 'Aslan' çıkar! İsmail Saymaz kaleme aldı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz bu hafta 'Ayhan Bora Kaplan’ı dört yıl önce kim korudu?' başlıklı yazısında geçtiğimiz haftalarda Esenboğa Havalimanı’nda polisiye filmleri aratmayacak bir sahneyle gözaltına alınıp tutuklanana Ayhan Bora Kaplan'ı kaleme aldı.

Ayhan Bora Kaplan’ı dört yıl önce kim korudu? Bir 'Kaplan' bir 'Aslan' çıkar! İsmail Saymaz kaleme aldı

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, geçtiğimiz haftalarda Esenboğa Havalimanı’nda polisiye filmleri aratmayacak bir sahneyle gözaltına alınıp tutuklanana Ayhan Bora Kaplan için 'bir koruma zırhının devreye girdiğini görüyoruz. Kaplan’ı kimler korudu? Kaplan ile emniyet ve yargı arasında çıkar bağı var mıydı? Kaplan’a yönelik 2019’da soruşturmaların neden kapatıldığı açığa çıkarılmazsa bir ‘Kaplan’ girer, bir ‘Aslan’ çıkar.  Mekan boş kalmaz.' ifadelerini kullandı. 

İsmail Saymaz'dan İktidara Ayhan Bora Kaplan sorusu: 'Ayhan Bora Kaplan’ı dört yıl önce kim korudu?' İşte Saymaz'ın yazısının bir bölümü: 

POLİS SAVCILIĞI SUÇLUYOR

'Bunca kanıt toplandıysa Kaplan hakkındaki soruşturmanın akıbeti ne oldu? Niçin davaya dönüşmedi? Emniyet'ten üst düzey bir yetkili 2018 ve 2019 yıllarında Kaplan hakkında üç ayrı soruşturmanın yürütüldüğünü, 2020'de takipsizlik kararı verildiğini kaydediyor.'

BİR ‘KAPLAN' GİRER…

'Kaplan ile emniyet ve yargı arasında bir çıkar bağı var mıydı? Kaplan ve örgütüne yönelik dosya bir ‘siyasi gövde gösterisi' olarak kalır, 2019 yılındaki soruşturmaların neden kapatıldığı açığa çıkarılmaz ve bürokraside temizlik yapılmazsa bir ‘Kaplan' girer, bir ‘Aslan' çıkar. Mekan asla boş kalmaz.'

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