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Atatürk’ün ismini gölgeler mi, gölgelemez mi? Hangi Atatürk? Ali Karahasanoğlu yazdı

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, 'Atatürk’ün ismi, statlardan bir bir silinirken.. “Fenerbahçe’den alkışlanacak karar” alınmış..' diye giriş yaptığı 'Hangi Atatürk?' başlıklı yazısını kaleme aldı.

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu bu hafta 'Hangi Atatürk?' başlıklı kaleme aldığı yazısında statların Atatürk'ün isminin kaldırıması üzerine verilen tepkiler ve yapılması gerekenlere dair değerlendirmelerde bulundu. 

Karahasanoğlu, '“Bizi eleştirmeye kalkmayın ha.. Bizim stadın ismi Atatürk. Sizi Atatürk düşmanı ilan ederiz, belinizi doğrultamazsıız” planı ile mi, stat ismi değiştiriliyor? Bir soru daha.. İsim tam olarak ne? Atatürk Stadyumu mu? Yoksa, Fenerbahçe Atatürk Stadyumu mu? Haydi bakalım, bir tartışma konusu daha..' ifadelerini kullandığı yazısında yaşanabilecek muhtemelen sorunlara da dikkat çekti.  İşte Karahasanoğlu'nun yazısının bazı bölümleri: 

Kendi hatalarını, Atatürk’ün üzerine yıkmak

'Fenerbahçe’nin son yıllarda bir başarısı yok.. Dikkat çeken bir şampiyonluğu yok.. Tam aksine, taraftarına saç-baş yolduran bir performans eksikliği yaşarken.. Atatürk ismini alarak, aslında kendi hatalarını, Atatürk’ün üzerine mi yıkmaya çalışıyorlar..'

TOGG’u tartışacak değilsiniz ya..

'TOGG’u tartışacak değilsiniz ya.. İHA’ları, SİHA’ları konuşacak değilsiniz ya.. TCG Anadolu’yu, Altay Tankı’nı konuşacak değilsiniz ya.. Stadın ismini Fenerbahçe Atatürk Stadı mı yapalım.. Yoksa sadece Atatürk stadı mı yapalım? Ve karar alındıktan sonra da hemen sloganları atalım.. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz!” Eee. Beşiktaşlılar, ya da Galatasaraylılar, Yunan Venezilos’un askerleri mi?'

Ali Karahasanoğlu yazısının devamı için >>>

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