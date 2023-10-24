Atacak manşet kalmadı... Yeter! Ahmet Hakan yazdı

Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan köşe yazısında ''İsrailli yetkililer sürekli plan açıklıyorlar. “Şöyle vuracağız, böyle vuracağız” diyorlar. “Uzun sürecek” diyorlar. “Gazze küçülecek” diyorlar. “Gazze’yi Mısır’a bağlayacağız” diyorlar. Fakat 15 gündür havadan bombalama dışında bu planlarını gerçekleştirme yönünde herhangi bir adım atamıyorlar. Bombalıyorlar, bombalıyorlar, bombalıyorlar. Başka bir şey yok.' dedi.

Öte yandan Hakan, 'Atılması gereken tüm manşetler atıldı: Siviller ölmesin. Acil ateşkes. Gazze’de dram. Gazze’de insanlık ölüyor. Çocuklar katlediliyor. Cami, kilise dinlemeden vuruyorlar. ABD ateşkese hayır dedi. Su yok, gıda yok, elektrik yok. Soykırım gibi. Hastaneyi bombaladılar. Her 15 dakikada bir çocuk öldürülüyor. Dünya sessiz. Gazze yardım bekliyor. Gazze can çekişiyor. Gazze ölüyor. Gazze öldü bitti.' ifadelerini kullandı. İşte Hakan'ın yazısının bazı bölümleri:

KARA HAREKÂTI KİLİTLENMESİ

İsraİl, Hamas’ı vurmak istiyor. Fakat bunu yaparken bataklığa saplanmak istemiyor. Çok heves etmesine rağmen bir türlü kara harekâtına başlayamamasının temel nedeni şu: Hamas’ın olası tuzaklarına düşmekten endişe ediyor.

İSRAİL PLANLARININ KİLİTLENMESİ

İsrailli yetkililer sürekli plan açıklıyorlar. “Şöyle vuracağız, böyle vuracağız” diyorlar. “Uzun sürecek” diyorlar. “Gazze küçülecek” diyorlar. “Gazze’yi Mısır’a bağlayacağız” diyorlar. Fakat 15 gündür havadan bombalama dışında bu planlarını gerçekleştirme yönünde herhangi bir adım atamıyorlar.

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