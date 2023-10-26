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Ali Karahasanoğlu'ndan Meral Akşener'e sert eleştiri: 'İsrail ordusuna katılsın!' Bu kavga mahkemede biter!

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu bu hafta 'Akşener, İsrail ordusuna katılsın!' başlıklı yazısında Hamas'ı terör örgütü ilan eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i "çakma milliyetçi" olarak niteledi, "Batı'ya uşaklık" yapmakla suçladı. İşte ayrıntılar...

Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu köşe yazısında ''İsrail’in Gazzelileri füzelerle topluca öldürmeye başladığı ilk günlerde, HAMAS’ı terörist örgüt ilan eden Meral Akşener, batılıların dili ile konuşmayı sürdürüyor. Batı dili hafif kalır. Batı uşaklığını sürdürüyor.. Bir yanda çocuk-kadın demeden öldüren, hastane bombalayan terör devleti var.. Bir yanda, adım adım toprakları işgal edilen, Filistin halkı var.." dedi.

Öte yandan Karahasanoğlu 'Dün Cumhurbaşkanımız Erdoğan, sırtındaki yumurta küfesine rağmen haykırdı: “Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur” Haydi çakma milliyetçi.. Çık ve söyle.. HAMAS, işgal edilen toprakları için mücadele vermiyor da, bir başka devletin topraklarını mı almaya çalışıyor?' ifadelerini kullandı. 

Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, Hamas'ı terör örgütü ilan eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i "çakma milliyetçi" olarak niteledi, "Batı'ya uşaklık" yapmakla suçladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dün partisinin grup toplantısında Hamas ile ilgili açıklamaları tartışma konusu oldu.

Akşener, "sivilleri, çocukları öldüren Netanyahu terörüyle müzik festivalinde gençleri tarayan Hamas terörü aynı şeydir." dedi.

Bir iki saat sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, tam aksine “Hamas bir terör örgütü değil topraklarını ve vatandaşlarını koruma mücadelesi veren bir kurtuluş ve mücahitler grubudur” ifadelerini kullandı.

Siyasetteki Hamas tartışmasını "Akşener, İsrail ordusuna katılsın!" başlıklı yazısında kaleme alan Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'nun hedefinde Akşener vardı. 

Batı'ya "uşaklık" yapmakla suçladığı Akşener"i "çakma milliyetçi" olarak niteleyen Karahasanoğlu, Akşener'in İsveç'in NATO'ya katılım protokolüne de "evet" diyeceğini iddia etti. 

"İsrail ordusuna müracaat et"

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bile "Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz kalıyor." dediğini aktaran Karahasanoğlu, yazısını böyle tamamladı:

"Çakma milliyetçi Meral Akşener ise, HAMAS’a saldırıyor. HAMAS üzerinden MHP Genel Başkanı’na saldırıyor. Cumhurbaşkanımıza saldırıyor..

Bize de, “Avukatlığını yaptığın İsrail’in ordusuna müracaat et, Gazzelilere bir bomba da sen at, utanmıyorsan” demek düşüyor.

Siz itiraz ederseniz..

“Meral Akşener zaten, kullandığı cümlelerle, sarfettiği sözlerle Gazze’yi de, hastaneleri de bombalamış gibi oldu” derseniz.. “Ağzınıza sağlık” derim.

Başlığımı ağır bulan kardeşlerime de, Akşener’in, saygısız bir şekilde, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sarfettiği şu sözleri hatırlatırım:

“Şayet bu arkadaşlar Gazze’yi de, bir vatan toprağı olarak görüyorlarsa; ve vermiş oldukları 24 saatlik mühlet ile Netanyahu’yu durduramadıklarına göre o zaman buyursunlar görevlerinden istifa edip, Gazze’ye gitsinler!”

Ne demektir bu?

“Bizim iktidarımızda, Gazze’ye hiçbir şekilde yardım edilmeyecektir.. İsrail katliamına devam edebilir” demektir. Ha katliama onay vermişsiniz. Ha da, ordusunda asker olmuşsunuz!"

Ali Karahasanoğlu yazısının devamı için >>>

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