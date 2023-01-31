Ali Karahasanoğlu: Yetti gayri, Atatürk Havalimanı açılacak, patates 5 TL olacak!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Altılı masa, adayı açıklayamadı ama..

Seçimi kazandıkları takdirde hangi icraata imza atacaklarını, biraz karışık kafa ile de olsa, açıkladılar..

“Karışık kafa” diyorum.

Çünkü bir yandan İstanbul Sözleşmesi’ne dönüleceğini, metinde olmamasına rağmen açıklayan İyi Parti yetkilisi açıklama yaparken..

Diğer yanda, Saadet Partili yetkilinin, “Hayır, metinde İstanbul Sözleşmesi olmadığına göre, şifahi açıklamalar bizi bağlamaz” itirazı ile, daha birinci dakikada kavga başlamış oldu..

Biz anlatırken, bize felsefi anlatımlarla, “Bakın ne fedakarlıklarla, nasıl idealist söylemlerle biraraya geldik” diyorlardı..

Şimdi..

İdeallerini de, fedakarlıklarını da, birinci dakikada görmeye başladık..

İstanbul Sözleşmesi bir yana..

Altılı masanın vaadleri gerçekten(!) göz kamaştırıyor..

Diyorlar ki:

“Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nı Kadın, Aile ve Çocuk Bakanlığı olarak değiştireceğiz.”

Onlar söylemiyor ama..

Bunun halkımıza yansıması, herhalde şöyle olacak..

“Bakanlığın ismi değişince, kadın cinayetleri yılda 300 ortalamadan, 100’e inecek, daha sonra da sıfırlanacak.”

Demek ki, bir kadını öldürmek isteyen vahşiler, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı”nın isminin artık yeni dönemde, “Aile ve Çocuk Bakanlığı” olduğuna bakıp, “Hayır, asla, cinayet işlememeliyim” diyecek ve öldürmekten vazgeçecek..

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