Ali Karahasanoğlu: Stadı yaptır, sonra istifa de, nankörlük başka nasıl olur?

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Fenerbahçe’nin Beyaz Türkleri, şike davasından Tayyip Erdoğan sayesinde yırtmışlardı..

Ama onlar, şike davasının sanığı hiç olmamışlar gibi, Tayyip Erdoğan sayesinde dava düşmemiş gibi, “Yalan, dolan” deyip, ardından da tam bir nankörlük göstererek “istifa ulan” diye slogan attılar..

“İstifa” sloganı atan Beyaz Türk FB’lilerin kat kat fazlası sarı-lacivertliler ise, ıslık çalarak, o “ulan”cıları protesto ettiler..

Fenerbahçe’nin Beyaz Türkleri, altılı masaya desteklerini ortaya koymak için “İstifa” sloganı atarlar da..

Beşiktaş’ın Beyaz Türkleri durur mu?

Onbinlerce seyirci arasında, 100 kadar siyah-beyazlı Beyaz Türk, dün “Hükümet istifa” diye bağırdı.

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