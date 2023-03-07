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Ali Karahasanoğlu: SP önünde İzmir marşı, altılı masanın kıvırtmaları!

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "SP önünde İzmir marşı, altılı masanın kıvırtmaları!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Altılı masadaki gelişmeler, insanı şaşıbeş yapıyor..

Kıvraklıklarına, mümkün değil, yetişemiyorsunuz..

Konuştukça batıyorlar.

5’lisi de.. “Dışarı atıldım” diyeni de..

Bunlar değil miydi, daha iki ay önce, “Altı ayda parlamenter sisteme geçeceğiz” diyenler.

“Cumhurbaşkanı seçmeniz mümkün değil.. Anayasayı değiştirecek sayımı elde etmeniz hiç mi hiç mümkün değil..” diye hatırlattık.


“Anayasayı değiştirir, parlamenter sisteme geçeriz. Hiçbir şey yapamasak, cumhurbaşkanını sembolik hale getiririz..” dediler.

Meral Akşener, masayı dağıtırken ne diyordu?

“Kuyruklu yalan”!

Akşener 72 saatte masaya tekrar döndü diye, gerçek değişir mi?


Değişmez..

...

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Ali Karahasanoğlu
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