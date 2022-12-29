Ali Karahasanoğlu: Soruyorlar: “Niye direniyorsun”! Cevaplıyorum: “Çünkü iftiraları tescilli”!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Soruyorlar:

“Ali bey, niye ısrar ediyorsunuz.. ‘6 yaşında gelinlik giydirilip evlendirilmiş küçük kız’ söylemlerine sert cevaplar vererek, kendinizi de niye zora sokuyorsunuz. Muhafazakar kesimin birçoğu iddiaları doğrularcasına görüş serdederken, siz niye itiraza devam ediyorsunuz?”

Ben de cevap veriyorum:

“Çünkü ben suçlama yapan solcuların, ateistlerin, Kemalistlerin riyakarlıklarını, ahlaksızlıklarını birebir biliyorum.. Yaşadım, biliyorum.. Onun için ısrrar ediyorum..”

Öyle ya..

Bu ahlaksızlar değil miydi?

Emin Çölaşan başta olmak üzere, devletin savcısı Nuh Mete Yüksel başta olmak üzere, bu gazetenin genel yayın yönetmenine, “Yekta Güngör Özden’i öldürmesi için bir İranlı ajanla 1 milyon dolara anlaştı.. Anlaşma, Tarabya Oteli’nde yapıldı” iftirasını yüzleri hiç kızarmadan attılar..

Anlattığım olay, hayal değil beyler..

Birebir yaşadığımız bir olay..

Mahallemizden nice kişilerin de, “Ateş olmayan yerden duman çıkmaz” diyerek, ilk saatte bizi satışa çıkardıklarını yaşadım..

“Ulan ahlaksızlar, ‘1 milyon dolar parayı, bir mafya babasına teklif etti’ diye suçladığınız adamın bir arabası bile yok.. Siz ne ahlaksız adamlarsınız” dedik..

Dedik de, kaç kişiye ulaştırabildik..

Üzerinden 23 yıl geçmiş..

O iftiranın içinde yer alan Emin Çölaşan, bugün dahi hâlâ dindar insanlara iftira atmakla meşgul..

Rahmetli Hasan Karakaya ağabey o iftiradan dolayı beraat ettiğinde, suçlama yapanların bir tanesi bile, küçücük bir özür dilemediler.

Bunları bildiğim, yaşadığım için, nasıl müfteri olduklarını, gözleri kapalı nasıl yalan söyleyebildiklerini bildiğim için, ısrarcıyım..

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