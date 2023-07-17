Ali Karahasanoğlu: Saldım çayıra, Mevlam kayıra!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Hani bir olay üzerinden saldırdıklarında, araştırıp, doğrusunu yazıyoruz da..

İki olay üzerinden saldırdıklarında, bildiklerimizi hatırlatıyoruz da..

Her şeyin de bir sınırı var.

Şimdi üç, hatta dört, hatta beş koldan saldırıyorlar..

“Benzine zam.. Mazota zam.. Doğalgaza zam..”

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