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Ali Karahasanoğlu: Saldım çayıra, Mevlam kayıra!

Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, "Saldım çayıra, Mevlam kayıra!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Hani bir olay üzerinden saldırdıklarında, araştırıp, doğrusunu yazıyoruz da..

İki olay üzerinden saldırdıklarında, bildiklerimizi hatırlatıyoruz da..

Her şeyin de bir sınırı var.

Şimdi üç, hatta dört, hatta beş koldan saldırıyorlar..

“Benzine zam.. Mazota zam.. Doğalgaza zam..”

...

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Ali Karahasanoğlu
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