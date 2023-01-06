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Ali Karahasanoğlu: RP’de hak, AK Parti’de hak, HDP’de yasak mı?

Yeni Akit Gazetesi Yazarı Ali Karahasanoğlu, "RP’de hak, AK Parti’de hak, HDP’de yasak mı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Bu ükede 50 bin insanın ölümüne sebep olan bir terör örgütü için, “terör örgütü diyemeyiz” diyenler var..

Dahası, “zaman zaman şiddete başvuran, hak arayışı içindeki bir örgüttür” diyenler var..

Bu söylemin yönetimde olduğu HDP için açılan kapatma davası, Anayasa Mahkemesi’nin huzurunda sözlü savunmaları beklerken..

HDP’ye yapılan hazine yardımı konusu gündeme geldi.

Terör örgütüne “hak arayışı yapan örgüt” diyenlere, devletin kasasından, bir de para yardımı yapılıyor.

Ama sistem böyle kurulmuş..

12 Eylül darbecilerinin kurduğu sistemde, maalesef bu var.

Kendileri ülkedeki Kürt vatandaşlara işkence etmişler..

O işkenceler sebebi ile, Kürt kardeşlerimiz de bir hassasiyet oluşturmuşlar..

O hassasiyetin istismarı ile, aslında ne olursa olsun, doğrusu teröre başvurmamak olduğu halde..

Dış güçlerin de oyunu ile, o hassasiyet üzerinden bir grup insanı teröre bulaştırmışlar..

Makul, akl-ı selim insanların oluşturacağı seçmen çoğunluğunu da, bu terör örgütü etrafında buluşturdukları halk kesimi ile tehdit etmişler..

Bugünkü tablo tam da budur..

12 Eylül darbecilerinin ülke genelindeki işkenceleri, Kürtçe yasakları, faili meçhulleri, HDP diye bir partinin ana sebebidir..

O HDP, bugün ülke genelindeki makul seçmen çoğunluğunun tepesinde, demoklesin kılıcı gibi sallandırılmaktadır..

...

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Ali Karahasanoğlu
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