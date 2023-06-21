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Ali Karahasanoğlu: Profesörün hokkabazlığı: % 58 Erdoğan’a oy vermedi!

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, "Profesörün hokkabazlığı: % 58 Erdoğan’a oy vermedi!" başlıklı bir yazı kaleme aldı. İlgili köşe yazısını gazeteoku.com üzerinden okuyabilir ve dinleyebilirsiniz.

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Bir gün önce Sabancı Üniversitesi rektör yardımcısı Prof. Fuat Keyman..

“Türkiye Yüzyılı diyerek tanıtılan dönem, bu cumhuriyetin devamı olmayabilir” diyerek iğrençliğini göstermişti..

Seçimden çıkalı, halkın önüne sandık konulalı 2 hafta olmuş.

Bilim adamı diye tanıtılan bu muhterem, halkın seçtiği insana, “Cumhuriyeti yıkacak” diye suçlama getiriyor..

Devamında da, “LGBTİ’nin ötekileştirilmesi, rekabetçi otoriter yönetimlerin ortak özelliğidir” diyerek, ibnelerden yana olduğu için, cumhuriyeti de onlara özgülediğini açık açık itiraf ediyor..

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Ali Karahasanoğlu
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