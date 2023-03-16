Ali Karahasanoğlu: O kafa ile daha çok rencide olursunuz!

İşte Ali Karahasanoğlu'nun yazısı:

Bir yıl önce idi..

İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, partisinden tasfiye yemişti..

Soruldu:

“Başkanlık Divanı’nın dışında bırakılacağınızdan haberiniz var mıydı?”

Cevapladı:

“Hiçbir şey söylenmedi. Hatta endişeye gerek olmadığı, ucu bana gelen radikal bir değişiklik olmayacağını duymuştum.”



Soruluyor:

“Bir gerekçe de belirtilmedi mi?”

Cevaplıyor:

...

YAZININ TAMAMINI DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN